SKW Piesteritz - Landrat und Oberbürgermeister schreiben Brandbrief an Kanzler Olaf Scholz

Landrat Christian Tylsch und Oberbürgermeister Torsten Zugehör fordern eine Lösung für das Wittenberger Unternehmen Skw und schreiben einen Brandbrief an den Kanzler.

Wittenberg/MZ - Die Bemühungen, eine Lösung für das wegen Gasumlage und hoher Rohstoffpreise stark unter Druck stehende Unternehmen SKW Piesteritz zu finden, setzen sich fort. Unter der Überschrift „Drohender Stillstand der Bundesrepublik“ haben am Freitag Landrat Christian Tylsch (CDU) und Wittenbergs Oberbürgermeister Torsten Zugehör (parteilos) einen Brief an Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) geschrieben.