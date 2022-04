SKW Piesteritz drosselt Produktion - Welche Reaktionen das im Kreis Wittenberg auslöst

SKW Piesteritz kündigt an, wegen der stark steigenden Gaspreise die Produktion zu drosseln. Was diese Nachricht für Reaktionen auslöst.

Blick in den Piesteritzer Agro-Chemie-Park, dort bereiten steigende Gaspreise gegenwärtig erhebliche Probleme.

Wittenberg/MZ - Das ist eine Hiobsbotschaft. Wie berichtet kündigt die SKW Stickstoffwerke Piesteritz GmbH an, die Ammoniakproduktion wegen der stark gestiegenen Gaspreise um etwa 20 Prozent zu drosseln. Bei weiteren Informationen, was die Konsequenzen und genauen Daten betrifft, hält sich das Unternehmen momentan zurück. Allerdings verlautete am Mittwoch, dass zurzeit keine Kurzarbeit geplant sei.