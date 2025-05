Seltener Käfer entdeckt Sieben Zentimeter groß: Hirschkäfer überrascht Kinder in Kita-Garten in Selbitz

Seltene Entdeckung in Selbitz: Kinder der Kita „Pinocchio“ finden sieben Zentimeter großen Hirschkäfer in Matschküche. Was sie über das Insekt mit den sechs Beinen und dem harten Panzer erfahren.