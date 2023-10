Lichternacht in Wittenberg: Die Veranstaltung des Gewerbevereins der Lutherstadt ist am Freitag mehr als gut besucht.

Wittenberg/MZ - Dichtes Gedränge herrschte bereits am frühen Freitagabend in der Wittenberger Innenstadt. Mit den markanten Lichtkegeln, bunt beleuchteten Fassaden und illuminiertem Bachlauf lockt der Wittenberger Gewerbeverein erfolgreich zahlreiche Bürger in die Stadt und auch in die Geschäfte. Selbst Ministerpräsident Reiner Haseloff nutzte mit seiner Frau die Gelegenheit für einen Bummel.