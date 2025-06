Der Seniorenwohnpark Coswig in der Berliner Straße existiert bereits seit 30 Jahren. Was die Pflege-Einrichtung besonders macht.

Pflege in Sachsen-Anhalt

Coswig/MZ. - Die Antworten kommen spontan. Frances Fricke muss nicht lange darüber nachdenken, was den Seniorenwohnpark (SWP) in Coswig, der mittlerweile seit 30 Jahren existiert, so besonders macht. Obwohl die 31-Jährige erst seit einem guten Jahr die Einrichtung führt, liegt die Antwort ihrer Meinung nach auf der Hand. Sie sagt sofort: „Hier ist es der Zusammenhalt unter den Mitarbeitern.“