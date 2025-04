Am Montagabend um 22 Uhr setzte sich ein Tross von der Wittenberger Krafotec GmbH nach Duisburg in Bewegung. Zwei Schwerlasttransporter bringen einen Brückenkran, der in Wittenberg gebaut wurde, zu Krupp Mannesmann in ein Duisburger Stahlwerk.

