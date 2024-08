Zwei Männer wegen Drogenhandels in Wittenberg vor dem Landgericht Dessau verurteilt. Wie Schüler ihr Taschengeld durch den Verkauf aufbesserten.

Dessau/Wittenberg/MZ. - Zwei Männer, die in Wittenberg gewerbsmäßig mit Cannabis gehandelt haben, sind am Dienstag, 20. August 2024, von der 8. Strafkammer des Landgerichts Dessau-Roßlau zu Freiheitsstrafen ohne Bewährung verurteilt worden. Ein 27 Jahre alter Lutherstädter muss für eineinhalb Jahre ins Gefängnis. Dem mitangeklagten 24-Jährigen, der inzwischen in Staßfurt (Salzlandkreis) lebt, wurde von der Kammer unter dem Vorsitz von Anja Wiederhold ein Freiheitsentzug von zwei Jahren und acht Monaten auferlegt.