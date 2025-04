Immer mehr Verkehrsteilnehmer fechten die Bußgeldbescheide von der Messstelle auf der A9 Höhe Dessau-Roßlau/Mildensee an – ein Anwalt sieht gute Chancen auf Erfolg. Was das Ministeriums für Inneres und Sport zu der Kritik sagt.

„Strukturelle Unregelmäßigkeiten“? Rechtsanwalt zweifelt an Superblitzer an der A9 bei Dessau

Dessau-Rosslau/MZ. - Eine Geschwindigkeitsmessstelle am Kilometer 69,300 an der A9 in Fahrtrichtung München, gelegen im Stadtteil Mildensee der Stadt Dessau-Roßlau, sorgt zunehmend für rechtliche Auseinandersetzungen. Laut Rechtsanwalt Andreas Junge haben sich bei ihm zuletzt mehr Verkehrsteilnehmer mit Bußgeldbescheiden gemeldet – mit dem Gefühl, zu Unrecht belangt worden zu sein.