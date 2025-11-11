Das Kemberger Restaurant „Schützenhaus“ schließt am 26. Dezember. Nach vielen besonderen Momenten zieht das Team um Frieder Jage und Steffi Ballmann einen Schlussstrich. Was die Gründe sind.

Nach 15 Jahren: Traditionsgasthaus „Schützenhaus“ in Kemberg schließt - das sind die Gründe

In ihrem Element: Küchenchefin Steffi Ballmann steht am Herd des Kemberger Schützenhauses. Hier wird alles noch frisch zubereitet. Doch Weihnachten ist Schluss, das Restaurant muss schließen.

Kemberg/MZ. - Die Musikbox steht an diesem Dienstag still. Wo normalerweise Schlagermelodien von Helene Fischer und Co. durch die Küche schallten, ist jetzt nur das Klappern von Töpfen und Pfannen zu hören. Steffi Ballmann steht am Herd, schwingt routiniert ihre Pfanne mit knusprigen Bratkartoffeln. Die Frau, die das Kemberger „Schützenhaus“ kulinarisch geprägt hat, wirkt nicht so beschwingt wie sonst.