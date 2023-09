Der Schriftsteller, Verleger und Journalist Heinz Freiberg hat ein Buch veröffentlicht, in dem er auch seinem Wirken in Wittenberg nachspürt.

Schriftsteller, Verleger und Journalist: Heinz Freiberg spricht in seinem Buch über seine Zeit in Wittenberg

Wittenberg/MZ - Spät am Abend – in Dresden-Alttrachau brennt noch Licht und Heinz Freiberg schreibt ein Gedicht! Eine ganze Sammlung davon findet man in der, in seinem Verlag herausgegebenen Publikation „Ich schreibe“(Zweites Buch). Der Schriftsteller und Verleger Heinz Freiberg, der im Juli seinen 80. Geburtstag feierte, ist ein Tausendsassa des grafischen Gewerbes. Einer mit der großen Leidenschaft für das gedruckte Wort – ein Polygraf im besten Sinne.