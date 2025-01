Wegen einem Kaminbrand in der Dobiener Straße in Nudersdorf rücken am Montagnachmittag mehrere Feuerwehren aus. Es ist bereits der zweite Vorfall innerhalb von zwei Wochen.

Wittenberg/MZ - Ein Schornstein hat am Montagnachmittag gegen 14.45 Uhr in der Dobiener Straße in Nudersdorf gebrannt. Wie Stadtsprecherin Karina Austermann mitteilt, rückte die Wittenberger Feuerwehr mit insgesamt 29 Einsatzkräften an, darunter die Hauptamtliche Wachbereitschaft sowie die Ortsfeuerwehren aus Nudersdorf, Reinsdorf/Dobien, Mochau/Thießen und Straach.

Neben den Feuerwehrleuten waren auch Rettungskräfte und ein Schornsteinfeger vor Ort.

Dieser Vorfall ist der zweite Schornsteinbrand innerhalb der vergangenen zwei Wochen: Bereits am Vormittag des 2. Januar war die Wittenberger Feuerwehr wegen eines Schornsteinbrandes Am Luthersbrunnen im Einsatz.

In diesem Fall hatten mehrere Anrufer offene Flammen aus einem Kamin gemeldet. Auch hier waren zahlreiche Kräfte der Feuerwehr und ein Schornsteinfeger im Einsatz. Es gab keine Verletzten.