Wörlitz/MZ. - Pst! Hören Sie was? Michael Pirl lässt den Blick schweifen über ein Meer aus Blüten. Dahinter befindet sich das Große Wallloch, noch weiter hinten ragt der Turm der St. Petrikirche in den blauen Sommerhimmel. Dazwischen ist die Sonnenbrücke zu sehen, eine schon zu Fürst Franzens Zeiten angelegte Blickachse macht’s möglich. Dann ertönt ein Ruf aus dem Off. Es klingt nach einem kleinen Kind, das gerade dabei ist, seine Stimme und die Wirkung derselben zu entdecken. Aber sonst: nichts als Ruhe. Wer sie wirklich sucht, wird hier fündig – am Roten Wallwachhaus mitten im Wörlitzer Park.

