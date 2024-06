Wittenberg/MZ. - Das zweite Ferienwochenende ist da. Viele sind verreist. Gleichwohl gibt es noch genügend Nicht-Urlauber, die ein schönes Erlebnis an diesem Wochenende suchen. Hier einige Tipps, wo in Wittenberg und Umgebung sie fündig werden können.

In Braunsdorf: Am Sonnabend findet ab 15 Uhr auf dem Dorfplatz in Braunsdorf, das zu Wittenberg gehört, an der Feuerwehr das Braunsdorfer Sommerfest statt. Hüpfburg, Clown Trixi, der Kindergarten „Korbinchen“, die „Freelinedancer“ sowie die „Bauernolympiade“ laden zum Zuschauen und Mitmachen ein. Das traditionelle Traktortreffen am Sonntag beginnt ab 10 Uhr. Trecker aller Art und historische Fahrzeuge können auf der Festwiese und beim Korso durchs Dorf bestaunt werden. Ab 11.30 Uhr unterhält die Schalmeienkapelle der Freiwilligen Feuerwehr Großwig. An beiden Tagen sorgen Freiwillige Feuerwehr und Förderverein Braunsdorf sowie der Karnevalsverein Reinsdorf für das leibliche Wohl.

In Wörlitz: Von der Gondelstation im Wörlitzer Park stechen am Sonnabend, 18 Uhr, die Gondeln zum 3. Seekonzert unter dem Motto „Ménage-à-trois“ in See, bei dem vom Wasser aus den Klängen des aus Flöte, Bratsche und Gitarre bestehenden Ensembles „Flautarra“ gelauscht werden kann. Es gibt an den Vorverkaufskassen des Anhaltischen Theaters nur noch wenige Restkarten für den beliebten Dreiklang aus Gondelfahrt, Abendessen und Konzert.

In Dessau: Mit der „Summer Jazz Night“ endet die neue Jazz-Reihe des Anhaltischen Theaters am Samstagabend um 19.30 Uhr mit einem großen Open-Air-Konzert vor dem Mausoleum im Dessauer Tierpark. Als Gäste begrüßt das Anhaltische Theater die Grammy- nominierte und schon mehrmals mit dem Echo Klassik sowie dem Jazz Award ausgezeichnete Band Klazz Brothers & Cuba Percussion. Das Quintett glänzt mit einem einzigartigen Sound, der klassisch-europäische Musiktradition mit Elementen des Swing und Latin Jazz und der Vielfalt kubanischer Rhythmen verbindet. An den traumhaften Veranstaltungsort wird auch am Sonntag um 19.30 Uhr eingeladen. Mit dem finalen Open-Air-Konzert beschließt Starpianist Joja Wendt zusammen mit der Anhaltischen Philharmonie die 229. Spielzeit des Anhaltischen Theaters. Das Konzert mit einem der erfolgreichsten deutschen Live-Pianisten wird in Kooperation mit dem Kurt-Weill-Fest präsentiert und bietet ein höchst abwechslungsreiches Programm vom „Boogie Woogie“ und Gershwins „Rhapsody in Blue“ bis zu Debussys „Gollywog’s Cake-Walk“ oder Brahms „Ungarischem Tanz Nr. 5“. In Wittenberg: Zum ersten Flohmarkt wird am Samstag, 28. Juni, von 12 bis 18 Uhr in die „Kulturbotschaft“ in der Jüdenstraße 5 eingeladen. Darüber informiert Tom Luca Adams, der Neffe des 2023 verstorbenen Gründers der „Stiftung Kulturbotschaft“, Tim Schaffrick. Geöffnet werden sollen auch das Café und der Garten zum Stöbern und Beisammensitzen. „Wir freuen uns natürlich auch wieder über Vorschläge der Bevölkerung, die die Zukunft der Kulturbotschaft betreffen“, so Adams, der zur MZ sagt, dass es die Stiftung noch bis Ende 2025 geben wird. Zum Flohmarkt angeboten werden aus der „Sammlung Kulturbotschaft“ den Angaben zufolge unter anderem Bücher und Schallplatten, CDs, Kunstwerke, (Ver-)Kleidungsstücke, Musikinstrumente, Technikgeräte, Bürobedarf und Geschirr.

Kurztipps zur Erinnerung

Bad Schmiedeberg, Kurhaus, Sonnabend, 15 Uhr: Meisterkonzert mit Katarzyna Polonek und Frank-Immo Zichner; Rotta, Gassmühle, Sonnabend, ab 17 Uhr: Bluesweekend; Wittenberg, Stadtkirche/Luthergarten, Sonnabend, 16 Uhr: Gottesdienst und anschließend Picknick zum Abschied von Inken Wöhlbrand