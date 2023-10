Radis/MZ - Im Rahmen der Streifentätigkeit hielten die Beamten am 1. Oktober um 22.04 Uhr in der Ochsenkopfstraße in Radis den Fahrer eines Mercedes-Benz an.

Bei der sich anschließenden Kontrolle wurde festgestellt, dass er unter Alkoholeinfluss stand. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen vorläufigen Wert von 2,2 Promille. Daraufhin wurde eine Blutprobenentnahme angeordnet, der Führerschein beschlagnahmt und ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

Der junge Mann wurde darüber belehrt, dass er kein fahrerlaubnispflichtiges Fahrzeug mehr führen darf.