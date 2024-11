Bräsen/MZ. - Es ist kein gewöhnliches Konzert, dass die Gäste am Freitagabend im Coswiger Ortsteil Bräsen erleben. Schon der Aufbau in der Fläminger Musikscheune ist ungewohnt. Auf der Tanzfläche, wo unter normalen Umständen Schlagerstars ihre Songs interpretieren und Gäste auch schon mal tanzen, stehen dieses Mal Tische. An der Stirnseite ist eine Bühne inklusive einer kleinen süßen Manufaktur aufgebaut. Das Schokoladen-Konzert ist in jedem Falle ein außergewöhnliches Erlebnis.

