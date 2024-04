Wittenberg/MZ. - Das stets außerordentlich beliebte Frühlingsfest am Nabu-Zentrum im Wittenberger Stadtwald kann an diesem Sonntag nicht stattfinden. Das teilte der Naturschutzbund auf seiner Facebookseite mit.

„Grund dafür sind notwendige Baumfällarbeiten im Zentrum und damit verbunden eine aktuell nicht umfassende Verkehrssicherheit, die für die Stadtverwaltung, für den Nabu-Kreisverband sowie für den Förderverein Natur- und Erlebniszentrum Stadtwald maßgeblich für den Betrieb des Zentrums und die Durchführung des Frühlingsfestes ist“, heißt es dort weiter.

Die betroffenen Bäume sollen zeitnah beseitigt werden, weil aber nicht klar sei, ob man damit bis zum Fest fertig würde, müsse man dieses verschieben. Auch das Nabu-Zentrum ist laut der Mitteilung für den Besucherverkehr geschlossen. Die Sicherheit des Personals und der Tiere sei aber gewährleistet. Nicht betroffen sei der Spielplatz, der weiterhin besucht werden könne.

Der Nabu-Vorsitzende Mathias Zdzieblowski erklärte auf Nachfrage der MZ, dass das Frühlingsfest voraussichtlich am 28. April nachgeholt werden solle. Details zu den plötzlich bekannt gewordenen Baumschäden und der kurzfristigen Absage des Frühlingsfestes im Stadtwald wollte er vorerst nicht nennen. Die Pressestelle der Stadtverwaltung kündigte Informationen zu den Gründen für die Verschiebung in der kommenden Woche an, zeigte sich aber zuversichtlich, dass das Fest am 28. April stattfinden könne.