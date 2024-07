Coswig/Wittenberg/MZ/cus. - Von einem „ganz besonderen Tag für die Schach-Abteilungen des SV Blau-Rot Coswig“ spricht der stellvertretende Vorstandsvorsitzende Heiko Paasch von Blau-Rot, wenn er eine Woche zurückblickt.

Denn es gab für den Verein gleich mehrfachen Grund zur Freude. An dem Donnerstag wurden ehemalige Mitglieder des SV Grün-Weiß Wittenberg-Piesteritz offiziell begrüßt, um gemeinsam ab dem 1. Juli dieses Jahres unter den Farben des SV Blau-Rot Coswig auf Punktejagd zu gehen.

Dieser Schritt sei aus mehreren Gründen erforderlich geworden, erläutert Heiko Paasch. Insbesondere führt er die schwindende Mitgliederanzahl bei Grün-Weiß an, „die eine Teilnahme am hochklassigen Spielbetrieb nicht mehr absicherte“. Doch der Wechsel der ehemaligen Mitglieder der Schach-Abteilung von Grün-Weiß zur Schach-Abteilung von Blau-Rot wurde nicht wie eine Notlösung betrachtet, sondern feierlich vollzogen. Die Sportler trafen sich dazu in dem eigens dafür neu zur Verfügung gestellten Spiellokal im Auditorium der Giese-Group in Coswig. Nach den obligatorischen feierlichen Worten wurde ein erstes Gruppenfoto aufgenommen, auf dem zum Bedauern von Paasch aufgrund der Ferien- und Urlaubszeit nicht alle Schach-Mitgliedern. Dass schon während der ersten Zusammenkunft „natürlich auch das Schachspielen eifrig ausgeübt“ wurde, ist für den Vorstand wie die Beteiligten selbstverständlich.

In dem neuen Spiellokal, Am Wasserturm 3, wird von nun an jeden Donnerstag ab 17 Uhr trainiert und das im Kinder-, Jugend- und Erwachsenenbereich. Außerdem werden dort bei der Giese-Group an den jeweiligen Wochenend-Spieltagen die Heimspiele ausgetragen.

Durch die Wittenberg-Piesteritzer Schachfreunde steigt die Mitgliederanzahl der Coswiger Schach-Abteilung laut Paasch auf 34 – darunter sind sieben Kinder. „Insgesamt reicht die Anzahl der möglichen Spieler nun aus, um fünf leistungsstarke Schachmannschaften für die Saison 2024/2025 in den Wettkampf zu schicken“, gibt der stellvertretende Vorstandsvorsitzende bekannt. Hierbei erwähnt er, „dass eine eigenständige Kids-Mannschaft aufgestellt werden soll, was die tolle Nachwuchsarbeit der letzten Wochen und Monate, durch unseren Schach-Abteilungsleiter Wolfgang Maly und unseren Übungsleiter Steve Rothe noch einmal würdigt und unterstreicht“.

Zur Freude des Vereins bringt dieser Wechsel auch die Spielberechtigung für die Landesliga und die Bezirksliga mit nach Coswig, was der hervorragenden Schach-Arbeit in Wittenberg unter der Leitung vom Sportfreund Fred Heintel zu verdanken ist. „Zusammen können wir nächstes Jahr hochklassiges Schach in Coswig erleben, welch ein Ausblick!“, betont Paasch. Überhaupt sieht sich der Vorstand des SV Blau-Rot auf dem richtigen Weg, „dass wir die traditionsreiche Abteilung Schach seit 2023 wieder neu belebt haben“. Engagierte Arbeit zahle sich aus.