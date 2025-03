Die Selbstbedienungs-Zone der Deutschen Bank in der Wittenberger Innenstadt ist für wenige Tage geschlossen. Was der Grund dafür ist.

SB-Bereich der Deutschen Bank in Wittenberg geschlossen – das ist der Grund

Vergangenen Freitag ist die SB-Filiale der Deutschen Bank in Wittenberg geschlossen worden.

Wittenberg/MZ - Für wenige Tage geschlossen war die Selbstbedienungs-Zone mit Geldautomat, Überweisungsterminal und Kontoauszugsdrucker der Deutschen Bank in Wittenberg. Als Grund für die Schließung vom vergangenen Freitag bis zum Mittwoch dieser Woche gibt ein Sprecher der Deutschen Bank für Sachsen-Anhalt auf MZ-Anfrage an: „Wir haben die SB-Geräte ausgetauscht. Somit können wir jetzt ab sofort unseren Wittenberger Kundinnen und Kunden die modernsten Geldautomaten und Kundenterminals zur Nutzung anbieten.“ Die Filiale der Deutschen Bank an sich sei zu den gewohnten Zeiten normal geöffnet gewesen. SB-Bereich und Filiale haben verschiedene Zugänge.