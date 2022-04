Sanierung des Hauses Melanchthon dauert länger und wird teurer als gedacht

Wie der Stand der Arbeiten ist und was der Fördermittelgeber sagt.

Die Arbeiten in der zwölf Meter hohen Aula sind weit gediehen, die Gerüste können bald demontiert werden.

Wittenberg/MZ - Wer in Zeiten von Coronakrise, Lieferengpässen und Personalnot baut, der erlebt vielfältige Überraschungen. Wer dann noch ein altehrwürdiges Gebäude wie das Melanchthon-Gymnasium in Wittenberg sanieren will, für den potenzieren sich die Probleme.