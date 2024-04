Neben Berlin, Köln und Erfurt spielt der Neue-Deutsche-Welle-Star Nena in diesem Jahr auch auf der Schlosswiese in Wittenberg.

Sängerin Nena tritt in der Lutherstadt Wittenberg auf

Wittenberg/MZ - Sängerin Nena („99 Luftballons“) tritt am 14. September um 19.30 Uhr auf der Schlosswiese in Wittenberg auf. Das teilte der Konzertveranstalter am Mittwoch mit.

Nachdem viele der 28 Konzerte in Deutschland, Österreich, Schweiz, Dänemark, Belgien und den Niederlanden im Vorjahr ausverkauft gewesen seien, habe die Künstlerin nun 14 weitere Termine für die Tour „Wir gehören zusammen 2024“ angekündigt, hieß es. Tickets gibt es laut Veranstalter auf eventim.de und an allen bekannten Vorverkaufsstelle.

„Wir gehören zusammen“-Tour 2024 von Nena - die Termine

09.06.2024 - Meersburg / Schlossplatz

23.08.2024 - Zwickau / Freilichtbühne

03.10.2024 - Dresden / Messehalle

05.10.2024 - Kempten / bigBOX ALLGÄU

06.10.2024 - Neu-Ulm / ratiopharm arena

07.10.2024 - Augsburg / Kongress am Park

09.10.2024 - Ludwigsburg / MHPArena

12.10.2024 - Bochum / RuhrCongress

15.10.2024 - Hof / Freiheitshalle

17.10.2024 - Hamburg / Sporthalle

18.10.2024 - Erfurt / Messehalle

19.10.2024 - Magdeburg / GETEC-Arena

24.10.2024 - Köln / LANXESS Arena

25.10.2024 - Berlin / Max-Schmeling-Halle

26.10.2024 - Leipzig / QUARTERBACK Immobilien ARENA

Zusatztermine der „Wir gehören zusammen“-Tour 2024 von Nena

26.06.2024 – Hannover, Gilde Parkbühne

14.09.2024 - Lutherstadt Wittenberg, Schlosswiese

01.10.2024 – München, Zenith

02.10.2024 – Nürnberg, KIA Arena

Mit Blick auf die bereits gespielten und die jetzt neu angekündigten Konzerte der „Wir gehören zusammen“-Tour sagt Nena: „Es ist eine Liebeswelle, die sich aufbaut und immer größer wird. Das spüre ich bei jedem einzelnen Konzert und mit einer neuen kraftvollen Intensität. Und das geht von uns aus, den Menschen, die da sind, vor, hinter und auf der Bühne. Menschen, die es lieben, eine schöne Zeit miteinander zu verbringen."