Die Evangelische Landeskirche aus dem Nachbar-Bundesland steigt aus dem Ausbildungsverbund am Predigerseminar Wittenberg aus. Was dessen Direktorin sagt.

Sachsen will seine Vikare nicht mehr in Wittenberg ausbilden lassen - Das ist der Grund dafür

Disput in der evangelischen Kirche

Das Predigerseminar Wittenberg hat seine Unterrichtsräume in der Dachetage des Wittenberger Schlosses. Zusätzlich entstanden ist ein neues Unterkünftsgebäude, das Christine-Bourbeck-Haus.

Wittenberg/MZ. - Die Evangelische Landeskirche Sachsens (EvLKS) zieht sich aus dem Ausbildungsverbund am Evangelischen Predigerseminar Wittenberg zurück. Wie es am Mittwoch dazu vonseiten des Seminars in einer Stellungnahme hieß, nehme man den Ausstieg „mit Bestürzung“ zur Kenntnis.