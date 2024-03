Wahl in Coswig

Coswig/MZ. - Die Wahlberechtigten in Coswig haben am Sonntag mithilfe einer Stichwahl entschieden. André Saage wird der neue Chef im Rathaus. Laut Fahrplan der Stadtverwaltung wird er am 18. April offiziell vereidigt und übernimmt dann ab Juli die Amtsgeschäfte vom scheidenden Bürgermeister Axel Clauß (parteilos).

Sieger habe lange gezweifelt

Am Sonntag erhielt Saage, der parteilos aber auf Mandat der SPD kandidierte, 54,16 Prozent der Stimmen und konnte so 2.292 Frauen und Männer hinter sich vereinen. „Die ganze Last der letzten Wochen fällt jetzt von mir ab“, informiert er kurz nach Bekanntwerden des Ergebnisses die MZ. Er sei überglücklich, denn er habe lange gezweifelt, ob er es gegen Henry Niestroj schaffen könne.

Nicht ohne Grund. Niestroj (parteilos) hatte ihm ein äußerst knappes Rennen geboten. Der Gegenkandidat gewann beispielsweise alle fünf großen Wahlbezirke in der Kernstadt. Mit 1.940 Stimmen hatte er fast 46 Prozent aller Wähler von sich überzeugt.

Wirtschaftsförderung wird Chefsache

Im Wahlkampf hatte Saage immer wieder betont, dass er Wirtschaftsförderung zur Chefsache machen werde und ihm das interkommunale Gewerbegebiet, das gemeinsam mit den Städten Dessau-Roßlau und Wittenberg erschlossen werden soll, besonders wichtig sei. Auch das geplante Bauprojekt an der Holländer Mühle wolle er unbedingt zum Erfolg begleiten. Die Wahlbeteiligung bei der Stichwahl am Sonntag lag bei 43,01 Prozent.