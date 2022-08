Ruderer kollidieren bei Wittenberg mit einer Boje

Das Dreier-Team, welches auf einer Spendentour unterwegs ist, muss wegen einer Kollision bei Wittenberg unfreiwillig an Land.

Anne Kinski (3.v.l.) und Crew wurden herzlich in Roßlau begrüßt.

Wittenberg/MZ - Gar nicht nach Plan verlaufen ist die sechste Etappe der besonderen Spendenaktion „Alle in einem Boot“, in der die sehbeeinträchtigte Anne Kinski mit Unterstützung von Dresden elbabwärts bis Hamburg rudert. Der Abschnitt von Wittenberg nach Dessau-Roßlau am Sonnabend brachte für das Team einige Widrigkeiten mit sich.