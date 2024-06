Bereits zum 18. Mal laden die Jugendlichen der Jungen Gemeinde in Coswig zum kleinen Festival ein. Welche Botschaft sie dieses Jahr mithilfe eines Flashmobs verbreiten möchten.

„Rock around Barock“ als Auftakt - Erstmals Hip-Hop auf dem Konzert

Stadtfest in Coswig

Coswig/MZ. - Wenn eine Veranstaltung von Jahr zu Jahr aufs Neue stattfindet, der Veranstalter sich vielleicht auch immer wieder etwas Neues einfallen lässt und das Event sich wachsender Begeisterung erfreut, spricht man irgendwann automatisch von Tradition. Dieses Prädikat hat sich „Rock around Barock“, das kleine Open-Air-Konzert mit Festival-Charakter, das jährlich in Coswig angeboten wird, längst verdient. Am 30. August steigt auf dem Coswiger Klosterhof bereits die 18. Auflage.

500-Gäste-Grenze sprengen

„In diesem Jahr ist das gemeinsame Ziel der Jugendlichen, die 500-Gäste-Grenze zu sprengen“, kündigt Bastian Loran an. Loran ist der Leiter der Jungen Gemeinde Coswig, die das Event grundsätzlich in Eigenregie veranstaltet. Loran erklärt, dass über die Jahre hinweg natürlich der eine oder andere Anstoß zum Ablauf der Veranstaltung auch von ihm oder anderen Erwachsenen gekommen sei. „Die Initiative zum Event selbst aber kam von den Jugendlichen und die endgültigen Entscheidungen, darüber, wie der Abend abläuft, werden von ihnen gefällt.“

Und so wurde auch das diesjährige Line-up wieder von den jungen Veranstaltern bestimmt. Und obwohl mindestens einer der Acts eigentlich gar nicht wirklich ins Konzept passt, freue sich Loran auf dieses Novum. „Mit Lorenzo di Martino wird erstmals ein Hip-Hop-Star mit von der Partie sein“, kündigt er an. Gerade diesen Künstler hätten sich die Jugendlichen mit Nachdruck gewünscht. Für viele junge Menschen sei di Martino eine wahre Ikone und somit eine sehr gute Wahl für den Hauptact.

Ab 20 Uhr auf dem Klosterhof

Für Loran – der selbst äußerst aktiv in der Musikszene unterwegs ist und sich gut auskenne – sei der Act ursprünglich gar kein Begriff gewesen. „Mittlerweile habe ich ihn aber in Dessau auftreten sehen und bin begeistert“, berichtet er. Aber natürlich wird es ab 20 Uhr auf dem Klosterhof auch wieder rockig.

Neben der in der Region beliebten Cover-Band „Living Colors“ wird auch die Band „Seriös“ in Coswig erstmals vorstellig werden. Ebenfalls als Cover-Band unterwegs, bedienen die Leipziger Künstler ein äußerst vielseitiges Repertoire. „Von Udo Jürgens bis Motörhead“, sagt Bastian Loran, „da ist alles dabei.“

„Natural Disaster“ wieder mit von der Partie

Gespannt dürfen die Gäste auch auf den wiederholten Auftritt der Coswiger Nachwuchsband „Natural Disaster“ sein. Vor drei Jahren gegründet, haben die jungen Musiker mittlerweile einiges an Bühnenerfahrung sammeln können. „Die haben sich musikalisch gut weiterentwickelt“, ordnet Loran ein, „Sie können ihre Begabungen jetzt besser wahrnehmen.“

Neben Coversongs werden die 15-jährigen Musiker auch eigene Songs zum Besten geben. Und Loran kündigt an, dass Paula Geltinger die Band bei einigen Songs mit der Violine unterstützen wird. „Ein außergewöhnliches Erlebnis“, sagt er.

Mit allen Gästen zusammen singen

Darüber hinaus haben sich die Jugendlichen noch etwas Besonderes vorgenommen. „Sie wollen eine Art Flashmob organisieren und mit allen Gästen zusammen von Neil Young den Titel ,Rockin’ in the free world’ singen“, kündigt Loran an. Der Text soll dann wie bei einem Karaoke-Event auf der großen Leinwand durchlaufen.

„Das soll eine Botschaft für ein friedliches Miteinander sein.“ Dieser Flashmob soll gefilmt werden, sodass die Aktion später auch über die sozialen Medien verbreitet werden kann. „Es war immer das Ziel der Veranstaltung, eine Gemeinschaft zu schaffen, und so erfinden wir uns irgendwie immer wieder neu.“

Poetry-Slam in der Kirche

Ursprünglich in der Nicolai-Kirche veranstaltet, hat sich das mehrstündige Konzert aufgrund der Corona-Pandemie mittlerweile als Open-Air-Event etabliert. Allerdings findet in diesem Jahr ab 18 Uhr der Poetry-Slam, der seit vielen Jahren mit Unterstützung der Stadt Coswig als zweistündiger Kick-Off für das Konzert fungiert, wieder in der Kirche statt. „Das haben sich die Slammer so gewünscht“, berichtet Bastian Loran.

„Rock around Barock“ ist dieses Jahr der Auftakt zum Coswiger Stadtfest unter dem Motto „Vereint Coswig (Anhalt) erleben“, das heuer seine dritte Auflage erfahren wird. Der große Pool der Veranstalter – das Fest wird von den Coswiger Vereinen gemeinsam mit dem Amt für Bildung, Kultur und Soziales organisiert und durchgeführt – muss sich in diesem Jahr auch auf einige Neuerungen einlassen.

Stadtfest mit Veränderungen

Die größte Veränderung sei laut Amtsleiterin Jeanette Engel in jedem Fall der Veranstaltungsort. Aufgrund der Langzeit-Baustelle am Flieth und der geänderten Verkehrsführung können aus Sicherheitsgründen die Friederikenstraße und der Vorplatz des Lindenhofs nicht genutzt werden. „Daher konzentriert sich die Veranstaltung auf den Marktplatz, den Parkplatz der Stadtverwaltung und den Klosterhof“, sagt Engel.

Hinzu kämen, wie schon in den Vorjahren, einige Programmpunkte, die an der Elbe unterhalb des Schlosses und dem Naschgarten des Vereins Naturpark Fläming stattfinden. Dieser Bereich werde im Besonderen am Sonntag, 1. September, im Fokus stehen.