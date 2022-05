RKI hilft bei Kontrolle für Reise-Rückkehrer

„Impfen to go“ ist diese Woche an verschiedenen Stationen möglich. Am Dienstag stand das mobile Impfteam in Kemberg vorm Edeka, am heutigen Mittwoch ist es 10 bis 15 Uhr im Freibad Piesteritz, am Donnerstag, 9 bis 17 Uhr im E-Center Wittenberg und am Freitag, 8 bis 13 Uhr auf dem Jessener Marktplatz.

(Foto: Klitzsch)