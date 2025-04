Dank des Regens konnte das traditionelle Osterfeuer in Zschornewitz wie geplant stattfinden. Wie es lief.

Osterfeuer in Zschornewitz

Zschornewitz/MZ. - Schlussendlich ist das Wetter der Retter für das Osterfeuer in Zschornewitz. Der Regen am Freitag und Sonnabend senkt die Waldbrandgefahrenstufe auf 2 und somit konnte das Osterfeuer stattfinden. Dennoch hatte dies auch eine Kehrseite, blieben doch einige, die bei schönem Wetter an das Gerätehaus gekommen wären, zu Hause.

Kurz nach 15 Uhr gab es den Startschuss zum Ostereiersuchen auf der Festwiese, das die Jugendfeuerwehr absicherte. Zahlreiche Kinder nutzten die Gelegenheit, etwas Süßes zu ergattern. Auch der Osterhase kam vorbei und war bei groß und klein ein beliebtes Fotomotiv. Die Organisatoren des Feuerwehrvereins, der Feuerwehr und der Fußballer des SV Turbine hatten einiges vorbereitet. Neben dem Suchen gab es dann an der Feuerwehr noch sportliche Spiele für die Kinder. Die Hüpfburg musste leider wegen des Regens eingepackt bleiben.

Die Kinder starten. Foto: Klitzsch

Nachdem sich der Regen endgültig verzogen hatte, wurde es auch voller auf dem Platz und dann das Feuer entzündet. Bei Musik, Essen und Getränken kamen die Gäste ungezwungen ins Gespräch. Fahrten mit dem Feuerwehrauto standen besonders bei den Kindern hoch im Kurs. Bis in die tiefen Abendstunden loderten die Flammen und wärmten die sich darum versammelten Besucher.

So konnte durch die Kooperation der beiden Zschornewitzer Vereine eine alte Tradition für die Bürger des Gräfenhainichener Ortsteils wiederbelebt werden.