Reichsbürger-Gruppe Razzia in Wittenberg: Was Ermittler beim „Königreich Deutschland“ sicherstellen

In Wittenberg soll eine Hausdurchsuchung bei einer Buchhalterin der verbotenen Gruppe „Königreich Deutschland“ stattgefunden haben. Was Ermittler fanden und was das Bundesinnenministerium Unterstützern rät.