Coswig/MZ. - Das kommt so im Terminkalender eines US-amerikanischen Künstlers definitiv so gut wie nie vor. Direkt nach einem von Megastar Taylor Swift persönlich gewünschten Auftritt in der berühmt-berüchtigten Wüsten-Metropole Las Vegas kommt es zu einem Benefiz-Gastspiel in Sachsen-Anhalt. Der bekannte Entertainer Trevor Jackson kommt nach Coswig und tritt am 15. Mai in der Nicolaikirche auf. Und eine weitere TV-Legende wird am Rande des Jackson-Konzertes für gute Unterhaltung sorgen.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.