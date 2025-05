Robin Topf eröffnet am 31. Mai in der Körnerstraße 10 eine Gesundheitspraxis. Was angeboten wird und warum für ihn Sport und ein gesunder Lebensstil persönlich überlebenswichtig sind.

Gesundheitscoach und Betreiber Robin Topf eröffnet am Samstag seine eigene Gesundheitsspraxis in der Körnerstraße.

Dessau/MZ. - Bis kurz vor der Neueröffnung am 31. Mai haben noch die Handwerker das Sagen. Es wird im ersten Stock des Ärztehauses in der Körnerstraße 10 in Dessau-Nord in einer ehemaligen Arzt- und benachbarten Physiotherapiepraxis gehämmert, gebaut und dekoriert.

Innovatives Angebot in der neuen Gesundheitspraxis

Die meisten Arbeitsutensilien der zukünftigen Gesundheitspraxis von Robin Topf sind noch unter Planen geschützt. Doch wenn es losgeht, dann verspricht der Jungunternehmer etwas Innovatives in die Stadt zu bringen. „Manche Angebote gibt es so in dieser Form in Dessau-Roßlau und Umgebung noch nicht oder sind auch nicht so bekannt“, erzählt der 25-Jährige.

Er zeigt einen Sessel für Beckenboden- und Rückentraining. Durch elektrische Impulse stimuliert dieser die Muskelpartien im Beckenboden- und unterem Rückenbereich. Das soll vor allem schwangeren Frauen und Menschen mit Inkontinenz helfen, die oft auch auf einen schwachen Beckenboden zurückzuführen ist.

In einem anderen Raum stehen Gerätschaften, die Abnehmen im Liegen versprechen. Bei diesen Anwendungen werden elektrostimulierte Impulse an die Betroffenen Fettzellen gesendet und diese dann geöffnet. Wenn diese dann unmittelbar danach wider ihrer Erwartung nicht mit ausreichend Fett, Zucker und Kohlenhydraten genährt werden, hungern sie aus und bilden sich zurück. „Das erfordert schon eine gewisse Disziplin. Gleich danach einen Burger oder Döner zu essen, wäre echt kontraproduktiv“, so Topf.

Ganzkörpertraining in der Praxis oder im Freien

Doch erfahrungsgemäß soll sich nach einigen Sitzungen ein erster Effekt einstellen, wie der Gesundheitscoach nach Marktstudien und in Gesprächen mit Studio- und Praxisbetreibern in anderen Regionen mit solchen Liegen erfahren haben will. „In Ballungsräumen wie Leipzig und Berlin ist das schon verbreitet und stark nachgefragt. Unsere Region ist da bisher ein weißer Fleck gewesen“, stellt Topf fest. Passend dazu will er auf Wunsch auch Ernährungsberatung anbieten. Im Bereich des Ganzkörpertrainings durch elektrische Muskelstimulation (EMS) will Topf in der Region neue Wege gehen. Statt standortgebundener Verkabelungen hat er Lösungen mit tragbaren Akkus entdeckt, die es ermöglichen sollen bei Bedarf im Freien zu trainieren. Die Anwendungen mit dem Beckenboden-Sessel, der Abnehmliege und dem EMS-Ganzkörpertraining sind Privatleistungen der Gesundheitspraxis.

Die integrierte Physiotherapie mit drei Therapeuten bietet dagegen auch Kassenleistungen an. Der Jungunternehmer ist überzeugt mit seinem Konzept Erfolg zu haben. „Wir sind eine alternde Stadt. Gleichzeitig steigt das Bewusstsein für gesunde Lebensführung“, stellt Topf fest. Für ihn selbst ist Sport nicht nur Beruf und ein Geschäft. Er ist für den 25-jährigen gebürtigen Dessauer überlebenswichtig. Mit einem Loch im Herzen wurde er geboren.

25-Jähriger kennt den Wert sportlicher Übungen aus eigener Erfahrung

„Meine Überlebenschancen waren nicht besonders groß. Mit gezielter sportlicher Betätigung hat sich das Loch bis zum 14. Lebensjahr geschlossen. Danach machte mir vor allem ein Gendefekt zu schaffen, durch den ich in der Schulzeit oft krank war“, erzählt er.

Nach dem Abitur am Liborius-Gymnasium studiert der Dessauer Sportmanagement in Leipzig, kehrt danach in seine Heimatstadt zurück, erwirbt verschiedene Fitnesstrainer-Lizenzen, fängt als Personaltrainer an zu arbeiten, absolviert ein Fernstudium im betrieblichen Gesundheitsmanagement und arbeitet seit zwei Jahren selbständig als Gesundheitscoach für Firmen und geht jetzt mit der Praxis und insgesamt fünf Angestellten den nächsten Schritt. „Durch Sport, Eisbaden und gesunde Ernährung habe ich es in den letzten beiden Jahren geschafft kaum krank zu sein“, so Topf. Interessierten durch individuelle Betreuung zu helfen, es ihm gleichzutun, ist ihm in seinem nächsten beruflichen Schritt ein wichtiges Anliegen.

Zur Neueröffnung am 31. Mai wird es von 11 bis 18 Uhr einen Tag der offenen Tür mit Sektempfang und Infos geben sowie Radeln für den guten Zweck, um Spenden für das Dessauer Frauenzentrum zu sammeln.