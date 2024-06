Wittenberg/MZ. - Die Lutherstadt Wittenberg beteiligt sich zum zweiten Mal dank Fördermitteln der Arbeitsgemeinschaft Fahrradfreundliche Kommunen Sachsen-Anhalt und des Ministeriums für Infrastruktur und Digitalisierung des Landes Sachsen-Anhalt an der internationalen Kampagne „Stadtradeln“.

Die Stadt plant den Wettbewerb vom 31.08. - 20.09.2024 durchzuführen. Interessierte Bürger können sich schon jetzt auf dem Internetportal www.stadtradeln.de/wittenberg für die Lutherstadt registrieren. Diejenigen, die kein eigenes Team gründen möchten, können sich dem bereits vorhandenen offenen Team der Stadt anschließen.

Zum Auftakt am 31.08.2024 plant die Stadtverwaltung wie bereits im letzten Jahr eine gemeinsame Tour. Treffpunkt ist 13:45 Uhr im Arthur-Lambert-Stadion. Dort finden auch die Feierlichkeiten zum 75. Vereinsjubiläum des TSG Wittenberg statt. Die Teilnehmer des Projektes „Stadtradeln“ fahren dort nach der offiziellen Begrüßung eine gemeinsame Stadionrunde und gehen dann ihre eigentliche, rund 11 Kilometer lange Tour, über den Elberadweg bis zum Luthersbrunnen, vorbei am ehemaligen Bahnbetriebswerk und zurück in die Innenstadt. Beendet wird die Tour in der Lutherstraße beim Lutherstraßenfest.

Im Aktionszeitraum gilt es dann, 21 Tage lang möglichst viele Alltagswege mit dem Rad zu fahren und dabei Kilometer für die eigene Kommune zu sammeln. Geradelt wird in Teams für mehr Klimaschutz, Gesundheit und eine bessere Radförderung.

Weitere Informationen Aileen Jenau 03491/ 421- 91320 [email protected]