Radis/MZ. - Seit nun schon 30 Jahren setzt die Polizei Sachsen-Anhalts auf die Verkehrsprävention der besonderen Art, nämlich auf die mit einer Puppenbühne. Jetzt war sie auch in Radis wieder einmal zu Gast. „Ich habe nachgesehen. 2018 waren wir das letzte Mal hier in Radis“, verriet Kerstin Wilhelm. In dieser Vorstellung, welche 45 Minuten dauerte, waren die erste und zweite Klasse der Radiser Grundschule zusammen mit den zukünftigen Einschülern der Kindertagesstätte „Radieschen“.

„Es ist eine große Verantwortung, die man hier hat. Man muss genau wissen, was man tut, denn die Kinder sind sehr fasziniert von dieser Art“, unterstrich Wilhelm die Wichtigkeit ihrer Arbeit.

Zugleich erschreckte es sie auch, als sie feststellen musste: „Ich wusste gar nicht, dass es Kinder gibt, die noch kein Puppentheater gesehen haben“.

„Das grüne Ampelmännchen“ wird gezeigt. (Foto: Bebber)

Deswegen wäre es auch fatal, wenn die Puppenbühne der Polizei nicht mehr weiterbestehen würde, meint die professionelle Puppenspielerin Wilhelm. Sie weiß, wovon sie spricht, hat sie ihr Handwerk doch an der Schauspielschule studiert. Früher wären es sogar noch mehr Mitglieder in dem kleinen Ensemble gewesen und sie konnten wesentlich mehr Themen anbieten. Mit ihrer einzigen verbliebenen Mitstreiterin, der Kriminalhauptmeisterin Claudia Heinemann, ist aber nicht mehr als ein Stück zu bewältigen. Dienstag bis Freitag sind sie in ganz Sachsen-Anhalt mit ihrer Puppenbühne unterwegs und geben meist zwei Vorstellungen an einem Tag.

In den Theaterstücken wird auf spielerische Art und Weise auf Themen wie das sichere Überqueren der Straße, das Benutzen des Zebrastreifens und das Beachten der Fußgängerampel eingegangen. Das Beste daran aber ist: Die Kinder werden direkt einbezogen, sind also mittendrin im Geschehen. Spielerisch werden den Mädchen und Jungen im Kindergarten- und Grundschulalter unterschiedlichste Themen rund um die Verkehrserziehung näher gebracht. Das Ziel ist es, dass alle Kinder im Alter zwischen fünf und neun Jahre in der Lage sind, sich selbständig und sicher im Straßenverkehr bewegen zu können. Da kann es auch schon mal passieren, dass sie mit einem traurigen grünen Ampelmännchen konfrontiert sind.

Am Ende ist aber alles gut und die Kinder haben neues Wissen vermittelt bekommen. Für viele ist es sogar die erste persönliche Begegnung mit einer echten Polizistin oder einem echten Polizisten in Uniform. Aber spätestens nach dem Besuch der Vorstellung ist die anfängliche Angst verschwunden und das Vertrauen zwischen Kindern und Polizei hergestellt.

Für einen Auftritt der Puppenbühne der Polizei Sachsen-Anhalt können sich interessierte Schulen und Kindergärten an die Regionalbereichsbeamten in den Polizeirevieren des Landes wenden.