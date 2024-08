Bad Schmiedeberg / MZ / mac. - Ausgesprochen gut besucht war das Konzert mit der Leipziger Gruppe „winding path“ am Samstagabend im Hof des Pfarrhauses von Bad Schmiedeberg. Keltische Musik stand auf dem Programm, kraftvoll und schlicht, vorgetragen von zwei Musikern. Torsten Pfeffer bediente virtuos die Gitarre und sang. Er ist im Übrigen auch Komponist, Perkussionist, Chorleiter und Publizist. Seit 30 Jahren begleitet ihn die irische Musik. Er fühle sich ihr schon seit vielen Jahren verbunden, vielleicht sei diese Verbundenheit gleichzusetzen mit dem, was man gemeinhin Heimat nennt, so Pfeffer.

An verschiedenen Flöten begleitet hat ihn auf der kleinen Bühne in Bad Schmiedeberg Katharina Hölzel, die auch Harfe spielt. Sie sagt: „Seit meiner Erblindung ist diese innige und lebensfrohe Musik eine meiner Kraftquellen.“

Kurzfristig nicht dabei sein konnte bei dem Auftritt Silvia Needon, die sich sonst etwa um keltische Fidel, Bodhran und Percussion kümmert. Die vorgetragenen, oft traditionellen Songs passten gut in den Hof und zum lauschigen Sommerabend. Das musikalische Programm wird am 5. September in der Kirche fortgesetzt. „Musik zur guten Nacht“ hat Kantor Otto-Bernhard Glüer eine Orgelvesper unter Mitwirkung des Kirchenchors Bad Schmiedeberg-Pretzsch und eines kleinen Instrumentalensembles benannt. Erklingen werden weltliche und geistliche Abendlieder aus unterschiedlichen Epochen, aber auch Orgelkompositionen an der Geißler-Voigt-Orgel des Gotteshauses.