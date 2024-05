Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Oranienbaum/MZ. - Der frühe Vogel fängt den Wurm. Der Spruch kann analog auch auf Menschen angewendet werden, die sich in die Botanik begeben, um Vogelstimmen zu lauschen. Wie Guido Puhlmann: Bevor der Leiter der Biosphärenreservatsverwaltung Mittelelbe am Montag im Kapenschlösschen zur Pressekonferenz bittet, hat er mit dem Bürgermeister von Oranienbaum-Wörlitz, Maik Strömer, und dessen Frau eine Exkursion in die Umgebung unternommen. Von den gut 60 Vogelarten, die es dort gibt, haben sie etwa 50 gehört. Start der Vogelstimmenwanderung war um 8 Uhr und die Vielfalt der Klänge offenbar groß, was ja auch etwas über den Zustand der Natur aussagt.