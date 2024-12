Praxis in Trebitz wird geschlossen: Was das bedeutet und was die Hintergründe sind

Bad Schmiedeberg/MZ. - In Bad Schmiedeberg stehen Veränderungen bei der medizinischen Versorgung vor der Tür. Die Nebenbetriebsstätte der Bad Schmiedeberger Praxis Gutzmer/Arendt in Trebitz wird Ende Februar geschlossen, aus betrieblichen Gründen, wie es in einer Presseinformation heißt. Die Hauptpraxis in Bad Schmiedeberg werde allerdings vergrößert, sodass die Betreuung der Trebitzer Patienten dort weiter gewährleistet werden kann, wird versichert.