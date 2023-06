Kemberg/MZ - Am Dienstagabend, kam es gegen 18 Uhr im Kemberger Ortsteil Melzwig zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Person.

Wie das Wittenberger Polizeirevier informiert fuhr ein 23-Jähriger auf der Kreisstraße aus Richtung Globig kommend in Richtung Melzwig als plötzlich ein Reh von links nach rechts die Fahrbahn kreuzte. Trotz eingeleiteter Gefahrenbremsung kam es zum Zusammenstoß.

Das Fahrzeug geriet daraufhin ins Schleudern und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Auto kam in einem Getreidefeld zum Stillstand. Der Fahrzeugführer verletzte sich leicht am Knie und erlitt Kopfschmerzen. Er wurde durch eine RTW-Besatzung medizinisch in Augenschein genommen. Aufgrund einer sehr langen Bremsspur konnte als wahrscheinlichste Unfallursache überhöhte Geschwindigkeit festgestellt werden.