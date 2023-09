In Gräfenhainichen ereignete sich am Montag ein Unfall mit Verletzten. Was genau passiert ist.

Gräfenhainichen/MZ - In Gräfenhainichen ereignete sich am Montag ein Unfall. Nach eigenen Angaben befuhr der 35-jährige Fahrer eines VW am 18.September um 8.55 Uhr in Gräfenhainichen die Karl-Liebknecht-Straße aus Richtung Sparkasse kommend in Richtung Eisenbahnstraße.

Auf Höhe der Einmündung zur Straße des Friedens habe der vorausfahrende 57-jährige Fahrer eines Skodas gewendet. Dabei kam es zum Zusammenstoß zwischen beiden Fahrzeugen und zu Sachschaden. Der VW-Fahrer habe noch eine Gefahrenbremsung eingeleitet.

Der Skoda-Fahrer sowie dessen 61-jährige Beifahrerin wurden leicht verletzt, wobei der 57-Jährige in ein Krankenhaus gebracht wurde. Die Beifahrerin wurde in einer dortigen Praxis behandelt.