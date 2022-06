Polizei: Wenige Straftaten beim Wittenberger Stadtfest

Wittenberg/JJT - „Alles in allem ein ziemlich ruhiges Stadtfest“, bilanzierte Polizeisprecherin Cornelia Dieke am Sonntag. In der Freitagnacht habe es eine leicht verletzte Person bei einer Rangelei am Bahnhof gegeben. Am Samstag sei eine weitere Auseinandersetzung auf dem Schlossplatz gemeldet worden. Dort hätten die Beamten aber niemanden mehr angetroffen. Drei handfeste Streitigkeiten habe es auch in der Nacht zum Sonntag gegeben. Hier seien teils Anzeigen aufgenommen worden, Verletzte oder gar in Gewahrsam genommene Personen habe es nicht gegeben.