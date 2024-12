Coswig/MZ - Wahrscheinlich großes Glück hatte eine 84-jährige Frau aus Coswig am 10. Dezember.

Gegen 12.57 Uhr erschienen bei ihr zwei männliche ausländische Personen, welche angaben, die Zählerstände für Wasser und Strom ablesen zu wollen. Als die beiden unbekannten Personen sich bereits in der Wohnung befanden, erschien eine Pflegedienstmitarbeiterin.

Daraufhin verließen sie fluchtartig die Wohnung. Auf Nachfrage der Pflegedienstmitarbeiterin bei der Wohnungsbaugesellschaft, wurde bekannt, dass keine Ablesearbeiten stattfanden. Nach ersten Erkenntnissen sei nichts entwendet worden. Die beiden Täter sollen einen Vollbart gehabt und gebrochen deutsch gesprochen haben.

Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang wiederholt davor, fremde Personen in die Wohnung oder ins Haus zu lassen. „Egal, was diese angeben, rückversichern Sie sich, ob die genannten Angaben der Wahrheit entsprechen. Rufen Sie die entsprechenden Institutionen (Wohnungsbaugesellschaft, Stadtwerke, Geldinstitute…..) unter den Ihnen bekannten Telefonnummer an und wählen Sie keine Rufnummer, die Ihnen angegeben wird“, wird aus dem Wittenberger Polizeirevier informiert.