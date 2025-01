In der Nacht zum Samstag wurden zwei Männer in Wittenberg angehalten, die ihre Fahrzeuge besser hätten stehen lassen.

Polizei stoppt Betrunkenen in Krankenfahrstuhl und E-Scooter-Fahrer unter Cannabis-Einfluss

Unter Alkohol- und Drogeneinfluss in Wittenberg unterwegs

Wittenberg/MZ - In der Nacht zum Samstag gegen 23.50 Uhr fiel der Polizei in Wittenberg Am Wasserwerk ein 58-Jähriger mit einem Krankenfahrstuhl aufgrund seiner Fahrweise auf. Bei der Verkehrsüberprüfung des Fahrers wurde Atemalkohol von 1,62 Promille festgestellt. Gegen den Fahrzeugführer wurde ein Strafverfahren eingeleitet, teilen die Beamten mit, die außerdem einen Fall von Fahren unter Betäubungsmittel vermelden.

Ebenfalls in der Nacht zum Samstag wurde gegen 0.45 Uhr ein 18-jähriger Fahrer eines Elektrorollers in Wittenberg auf dem Schlossplatz einer Verkehrskontrolle unterzogen. Der Fahrzeugführer wurde positiv auf Cannabis getestet. Gegen ihn wurde ein Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet.