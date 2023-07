In Merkwitz haben Unbekannte auf einen Gartenzwerg geschossen. Was genau passiert ist, ist noch unklar.

Polizei nach Schüssen im Einsatz: Unbekannte attackieren Gartenzwerg in Merkwitz

Merkwitz/MZ - Wegen Schüssen ermittelt die Polizei nach einem Einsatz in Merkwitz. Die Beamten waren am Montag in den Bad Schmiedeberger Ortsteil gerufen worden, weil bislang unbekannte Täter einen Gartenzwerg offenbar mit Schüssen beschädigt hatten.

Die Beamten stellten an dem Gartenzwerg mehrere Einschusslöcher fest sowie mehrere deformierte Diabolo-Geschosse.