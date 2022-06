Polizei dankt Zeugen, die 16-jährigen Räuber in Wittenberg verfolgten

Wittenberg/MZ - Die Wittenberger Polizeichefin Nadine Gößling hat sich am Donnerstag bei zwei Männern bedankt, die in der Vorwoche einem 16-Jährigen Einhalt geboten hatten, der mit einem Messer bewaffnet versucht hatte eine Bäckerei in Wittenberg zu überfallen. Die MZ hatte über den Fall berichtet, bei dem der Jugendliche erst versuchte, die Bäckerei in der Zimmermannstraße zu überfallen, danach in seine Wohnung zurückkehrte und später Polizisten mit einem „pistolenähnlichen Gegenstand“ bedrohte, wie es im Polizeibericht hieß.

Er konnte festgenommen werden, leistete aber körperlichen Widerstand und erlitt dabei leichte Verletzungen.

Die beiden nicht namentlich genannten Zeugen hätten „couragiertes Auftreten“ gezeigt, waren dem Täter nach dem Überfall auf die Bäckerei gefolgt, hatten Fotos von ihm geschossen und haben die Polizei zu ihm geführt, als er in einem Mehrfamilienhaus verschwand, um sich dort umzuziehen. Sie identifizierten ihn daraufhin.

Polizeichefin Gößling hob das mutige Verhalten hervor, der potenziellen Bedrohung durch das Messer zum Trotz engagiert an der Ergreifung des Täters mitgewirkt zu haben. Insbesondere der Eigensicherung müsse in einem solchem Fall besondere Beachtung geschenkt werden. Beide Zeugen hätten dies bravourös gelöst und sich nicht in Gefahr gebracht. Im Rahmen einer Gesprächsrunde ehrte Polizeichefin Gößling beide Männer mit einem kleinen Präsent der Polizei und bedankte sich ausdrücklich.

Gegen den 16-jährigen Verdächtigen war am folgenden Tag Haftbefehl erlassen worden. Er wurde zunächst in Untersuchungshaft in eine Jugendarrestanstalt gebracht.