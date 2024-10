Zahna/MZ. - „Jeder kennt dieses eine Kind, das immer andere Ideen hat als alle anderen. Solche Kinder gibt es auch unter den Tieren, und genau um so ein Pferdekind, also ein Fohlen, geht es in dieser Geschichte.“ Mit diesem Vorwort beginnt ein herzerwärmendes Kinderbuch über das Fohlen Viva, das tatsächlich in Zahna lebt und von seiner Mama Emmi in Zahna im März 2024 geboren wurde. Sein Besitzer ist der bekannte Zahnaer Pferdezüchter Patrick Thomalla, der im Buch neben Viva die zweite Hauptrolle spielt. Am Samstag las er daraus vor.

Ideen im glänzenden Fell

Das pure Glück schwingt in der Stimme von Pferdefreund Patrick mit, wenn er von Viva erzählt. Im Buch klingt es so: „Viva ist das schönste Fohlen, das sich ihre Mama Emmi und ich, ihr Besitzer Patrick, hätten wünschen können. Allerdings stecken in ihrem glänzenden Fell ganz viele Ideen, die mich hin und wieder verzweifeln lassen.“ Per Kamera hat er Vivas Geburt verfolgt. Drei seiner Beinchen haben weiße Fellsocken und Viva hat eine schöne weiße Blesse im Gesicht. Viva war genau so, wie es sich Patrick erträumt hatte. Stolz fügt er hinzu, dass Viva später auf der Fohlenshow 2024 in Gadegast sogar das Siegerfohlen war.

Die Kinder konnten mit den Pferden auf Tuchfühlung gehen. (Foto: Elke Witt)

Erfahrungen und Wissen

Die gemeinsamen Abenteuer, ihre ersten Kontakte mit ihrer Herde, besonders mit ihrer „verrückten“ Tante Dolly, die Kindheitserlebnisse und immer neuen Erfahrungen von Viva, all das hat Thomalla in seinem ersten Kinderbuch „Vivas Tagebuch“ gefühlvoll verarbeitet und kindgerecht niedergeschrieben. Wie er selbst sagt, geht es ihm aber auch darum, Erfahrungen und Wissen zu Pferden an alle Altersgruppen zu vermitteln.

Das Buch „Vivas Tagebuch“ ist ab 22. Oktober im Buchhandel erhältlich.

ISBN-Nummer: 978-3-96890-203-6

Was sagen nun die Kinder dazu? Am Samstag fand mitten auf der Pferdekoppel in Zahna eine Buchpräsentation vor den Zahnaer Kindern und deren Eltern statt. Thomalla las kurze Ausschnitte vor und beantwortete mit viel Freude die Fragen der Kinder. Es war eine sehr aufmerksame und interessierte Runde, die auf gemütlichen Strohballen Platz genommen hatte. „Wie lange hast Du gebraucht, um das Buch zu schreiben“, fragte ein Junge. Patrick sagt, dass es etwa ein Jahr war, er wäre gern schneller gewesen. „Was ist, wenn die Pferde die Ohren anlegen? Wo ist das Euter der Pferde? Wie schnell wächst das Fohlen? Warum schlagen Pferde mit den Hinterbeinen aus?“

Gruppenbild mit Viva und Mutter Emmi (Foto: Elke Witt)

Die Fragen sprudelten nur so aus den Kindern raus. Die Antworten können übrigens auch im Buch nachgelesen werden. Aber die wichtigste Frage war: „Können wir Viva, Emmi, Tante Dolly und die anderen Pferde sehen und mal streicheln?“ Und schon galoppierte Thomallas Herde auf die Wiese. Aktuell sind es zehn Pferde der Rasse „Deutsches Sportpferd“, die der Züchter auch bei Reitturnieren an den Start gehen. Die schönen Pferde scheuten zunächst die Nähe der Kinder, aber etwas Zureden half. Viva und Mama Emmi posierten bald vor den Kindern, jedes Kind durfte ran treten und beide Pferde streicheln. Glückliche Kinderaugen und glückliche Augen des Züchters gemeinsam, das war das Resultat!

Mit Rat und Tat

Viva und Patrick Thomalla werden unterstützt durch einen fürsorglichen und liebevollen Familien- und Freundeskreis. Thomallas Partner züchtet in Gadegast selbst Pferde und steht mit Rat und Tat zur Seite. Ina Wartenberg, Patricks Mutter und Leiterin des Kindergartens „Unter dem Regenbogen“ in Zahna, hat dank ihrer beruflichen Kenntnisse die Entstehung des Buches unterstützen können. Patrick ist seiner Mutter sehr dankbar: „Sie hat mir viele Tipps gegeben, wie man ein Buch für Kinder aufbaut, die richtige Sprache findet und die Aufmerksamkeit der Kinder gewinnen kann.“ Ina Wartenberg hat sich auch bei der Buchlesung eingebracht: Für die Gäste hatte sie Kekse in Pferdeform gebacken, die auch ihrem Sohn und Pferdefreund gut schmeckten.