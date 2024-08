Auf dem Grundstück von Patrick und Nicole Anger in Wittenberg leben etliche Tiere, darunter junge Schwäne. Sie folgen ihrem Ersatzvater, manchmal gehen sie gemeinsam schwimmen.

Wittenberg/MZ. - Letztens war der Schwanenpapa schwimmen mit dem Nachwuchs. Die Kleinen, die gar nicht mehr so klein sind, müssen auch an größere Gewässer gewöhnt werden als die Planschbecken auf dem Grundstück von Patrick Anger, in denen sie sich öfter tummeln.