Paul-Gerhardt-Stift in Wittenberg

Wittenberg/MZ - Um das so genannte Bewegungsbecken in der Physiotherapie des Paul-Gerhardt-Stiftes in Wittenberg gibt es Sorgen. Patienten und Therapeuten befürchten, dass das Becken geschlossen werden könnte und damit eine langjährig geschätzte Behandlungsmöglichkeit wegfällt.