Wittenberg/Dessau/MZ. - Mit der Befragung zweier junger Frauen, die als Prostituierte arbeiten, ist am Freitag der Prozess am Landgericht in Dessau gegen einen Mann aus Eritrea fortgesetzt worden. Ihm, der in Wittenberg lebte, zurzeit aber in der Justizvollzugsanstalt Halle einsitzt, wirft die Staatsanwaltschaft Vergewaltigung, gefährliche Körperverletzung und sexuelle Nötigung vor.