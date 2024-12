Coswiger fälscht Rezepte für Tilidin und Lorazepam – So ist es aufgefallen

Coswig/Dessau/MZ - Da hatte sich jemand wirklich Arbeit gemacht. Er hatte an den Praxis-Stempeln von zwei Ärzten gefeilt und sich an den Unterschriften der Mediziner versucht. Auch verschaffte er sich Kenntnisse, in welcher Packungsgröße es die verschreibungspflichtigen Medikamente Tilidin und Lorazepam gab, um die entsprechende Menge auf den Privatrezepten einzutragen und bei zwei Versandapotheken einzureichen.