Olaf Rodewald aus Wittenberg wird in Polen Weltmeister

Wittenberg/MZ - Der „Vizekusen-Fluch“ ist endgültig Geschichte! Olaf Rodewald, den in seinem eigenen Verein einige als den ewigen Zweiten verspotteten, erfüllt sich am Donnerstagnachmittag einen Lebenstraum. Rodewald wird in Krakow (Polen) Judo-Weltmeister. Nach dem er in der Gruppenphase alle Kämpfe vorfristig mit Ippon gewonnen hat, setzte er sich im Finale gegen den Schweden Staffan Ebenfelt nach Ablauf der offiziellen Kampfzeit mit einem Golden Score (Wazari nach 1:41 min) durch. Der Champion hat am Freitag Geburtstag und hat sich mit dem Titel selbst das schönste Geburtstagsgeschenk gemacht. Rodewald, der Präsident beim SV Grün-Weiß Wittenberg-Piesteritz ist, holt damit in diesem Jahr schon den zweiten internationalen Titel.