Krankenhaus Wittenberg Neujahrsbabys und Geburtszahlen 2024 im Paul-Gerhardt-Stift Wittenberg

Ob es Neujahrsbabys am Krankenhaus in Wittenberg gab, wie viele Kinder insgesamt im Jahr 2024 in dem Krankenhaus auf die Welt gekommen sind und was die beliebtesten Namen waren.