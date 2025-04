„Pretzscher Seelchen“ Neues Eiscafé öffnet in Pretzsch: Andreas Giersch setzt auf Pizza, Eis und regionale Zutaten

Das Eiscafé in Pretzsch hat einen neuen Betreiber. Andreas Giersch aus Wittenberg führt das Lokal unter dem Namen „Pretzscher Seelchen“. Auch Pizza gibt es. Was er besser machen will.