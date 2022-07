Neuer Standort für Rettungswache in Bad Schmiedeberg

Im früheren Bürogebäude des Agrarbetriebs in Bad Schmiedeberg in der Grünen Gasse ist nun die Rettungswache der Johanniter eingezogen.

Bad Schmiedeberg/MZ - Die Kurstadt hat ab sofort eine neue Rettungswache. In der Grünen Gasse am Ortsausgang von Bad Schmiedeberg ist das Domizil der Notfallsanitäter der Johanniter entstanden - und es könnte auch glatt als Ferienwohnung durchgehen: helle Räume mit Betten und Sportgeräten, großzügige Bäder inklusive Duschen und ein Aufenthaltsbereich mit Couch, Fernsehzeile und einer offenen modernen Einbauküche. „Es liegen Welten zwischen der neuen und der alten Rettungswache“, erklärt Wachenleiter Jan Haftmann, der mit seinem Team am Freitag an der feierlichen Eröffnung der knapp 260 Quadratmeter großen Dienststelle teilnahm.